Франция начинает вакцинацию от коронавируса всех жителей старше 18 лет

Все жители Франции старше 18 лет смогут пройти вакцинацию от коронавируса с 31 мая. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Вакцинация будет открыта для всех французов старше 18 лет с 31 мая», — сказал глава французского кабмина. Он уточнил, что «вакцинация во Франции идет с опережением графика». Ранее власти планировали, что французы старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 15 июня.

Кастекс также сообщили, что «французы, чьи профессии имеют приоритетный характер, смогут пройти вакцинацию уже с 24 мая». Премьер отметил, что «санитарные показатели продолжают улучшаться, что говорит о том, что Франция находится на правильном пути».

Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря прошлого года. С 10 мая прививки доступны гражданам страны старше 50 лет. По данным агентства Sante publique France, более 21 млн французов получили к настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса, из них больше 8 млн человек — оба компонента препарата.