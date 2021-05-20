Франция начинает вакцинацию от коронавируса всех жителей старше 18 лет

Все жители Франции старше 18 лет смогут пройти вакцинацию от коронавируса с 31 мая. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.
«Вакцинация будет открыта для всех французов старше 18 лет с 31 мая», — сказал глава французского кабмина. Он уточнил, что «вакцинация во Франции идет с опережением графика». Ранее власти планировали, что французы старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 15 июня.
Кастекс также сообщили, что «французы, чьи профессии имеют приоритетный характер, смогут пройти вакцинацию уже с 24 мая». Премьер отметил, что «санитарные показатели продолжают улучшаться, что говорит о том, что Франция находится на правильном пути».
Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря прошлого года. С 10 мая прививки доступны гражданам страны старше 50 лет. По данным агентства Sante publique France, более 21 млн французов получили к настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса, из них больше 8 млн человек — оба компонента препарата.
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