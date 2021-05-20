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Когда Зеленский говорил о Медведчуке, его жесты и мимика свидетельствовали о страхе перед будущей ответственностью, – Чаплыга

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Когда Зеленский говорил о Медведчуке, его жесты и мимика свидетельствовали о страхе перед будущей ответственностью, – Чаплыга

Выступая на пресс-конференции, посвященной теме санкций против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, президент Владимир Зеленский демонстрировал своими телодвижениями и мимикой, что боится ответственности.

Так политический активист и известный блогер Михаил Чаплыга прокомментировал в Facebook поведение президента Владимира Зеленского на пресс-конференции, которая состоялась 20 мая.

По мнению Чаплыги, язык жестов и телодвижений Зеленского говорили гораздо больше, чем его слова.

«Смотрю пресс-конференцию нашего гаранта. Зашла речь о СНБО, санкциях и Медведчуке. Смотрите-смотрите! Тот случай, когда язык жестов и язык тела говорит больше, чем слова!» — написал Чаплыга.

«Не знал, что ответить. Поэтому изображал, будто что-то пишет. Отвечает и отводит взгляд — так делают, когда не уверены в своих словах и боятся», — отметил активист.

Чаплыга разобрал все цитаты Зеленского и пояснил, что президент демонстрировал неуверенность и страх.

«Не помню, была ли на бигбордах эпоха Медведчука...» Шо ж ты взгляд сразу прячешь! Еще и плечи вжал! Показал всем, что боится«, — подчеркнул активист.

«Я считаю, что эта эпоха заканчивается...» И опять спрятал взгляд. Неуверенность и страх«, — расшифровал автор.

«Да, я нашел путь другой. Через Совет национальной безопасности и обороны...» Лицо искаженное, потому что человек не верит в то, что говорит. Не верит и боится. А почему не верит?" — задал риторический вопрос политический активист.

В то же время Чаплыга обратил внимание, что победа Медведчука в суде должна была научить Зеленского и его соратников, что, как минимум, нужно хотя бы знать украинское законодательство.

«Начали работать очень мощно и прокуроры, и Служба безопасности...» Уходит от темы — так делают, когда боятся. Ушла гримаса с лица, пошла жестикуляция рукой перед собой — облегчение, ушел от опасной темы. Ни к селу ни к городу зашла речь, что полиция арестовала двух воров в законе. Полиция не может арестовать, решение об аресте принимает суд. Громкий провал на суде по Медведчуку должен был научить«, — отметил активист.

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В завершение Чаплыга резюмировал: телодвижения и мимика Зеленского на языке жестов постоянно говорили аудитории, что он сам не верит в то, что говорит, а также испытывает страх за свои деяния.

«Объясняю! Есть сознание. И есть подсознание. На словах можно говорить, что „закончилась эпоха Медведчука“, а подсознание говорит: „Зеленский, ты же сам в это не веришь!“. А потом говорит, что за беспредел придется отвечать. И становится страшно...» — пояснил политический активист и известный блогер Михаил Чаплыга.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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