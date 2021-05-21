Особенности варикозной болезни и способы предотвращения

Хроническая венозная недостаточность, которая проявляется варикозным расширением вен - это заболевание, с которым сегодня сталкиваются от 40 до 60% женщин и 15-30% мужчин. Основные причины образования болезни - ожирение и длительная работа в положении стоя или сидя. Возраст тоже играет определённую роль, хотя в последнее время варикозное расширение вен все чаще наблюдается у молодых людей=. К сожалению, женщины чаще страдают варикозным расширением вен, чем мужчины. Более того, если у обоих родителей есть проблемы с венозной недостаточностью, существует вероятность, что проблема также появится в следующем поколении. Для эффективной борьбы с варикозом и его первыми симптомами рекомендуем вам купить компрессионные гольфы. Это специальный трикотаж, который окажет поддержку сосудов, усилит кровообращение и поможет в борьбе с недугом.

Особенности варикозной болезни

При варикозном расширении, вены приобретают извилистую форму и некрасиво выглядят. Иногда они появляются по всей длине ног. а иногда проявляются локально. У людей с этим заболеванием происходит неэффективное функционирование клапанной системы. Это означает, что вместо того, чтобы течь к сердцу, кровь застревает в нижних конечностях. Это вызывает расширение сосудов и появление болезненных ощущений. Кроме того, невылеченная венозная недостаточность может привести к гипертензии, обесцвечиванию кожи и даже отеку. К счастью, современная медицина в значительной степени справляется с этим заболеванием. Часто неинвазивным способом.

В последнее время особую эффективность доказали специальные компрессионные изделие. Сегодня мы рассмотрим один из наиболее популярных видов компрессионного белья - компрессионные гольфы. Медицинские гольфы имеют вид обыкновенных гольфов, которые мы привыкли видеть из различных тканей, однако компрессионные изделия производятся на основе технологичных волокон, которые обладают особым натяжением и создают эффект поддержки сосудов. В этом заключается основное различие между обычными и компрессионными гольфами.

Виды компрессионных гольфов

Гольфы компрессионные имеют различное предназначение и классифицируются в зависимости от класса компрессионного трикотажа. Как известно, всё медицинское бельё подразделено на несколько классов компрессии. Каждый класс оказывает определённую силу сдавливания, которая эффективна при том или ином виде недуга. К примеру, существует лёгкий профилактический класс компрессионного трикотажа, который можно использовать при лёгких формах варикоза для профилактики. Он рекомендуется беременным женщинам и людям, генетически склонным к варикозу. 1-2 класс помогает бороться с начальными стадиями хронической венозной недостаточности, а 3-4 назначается специалистом в исключительных случаях.

По форме пошива компрессионные гольфы могут быть:

до колен;

удлинённые модели (чуть выше колен);

без носка и с носком.

При выборе гольфов необходимо учитывать ваши показания, класс компрессии и наиболее комфортный для вас тип изделия.

Где купить компрессионные гольфы?

Большой выбор компрессионных изделий, в том числе гольфы компрессионные купить вы можете в сети магазинов Ортормедика. Это специализированные розничные салоны, которые предоставляют широкий ассортимент компрессионного трикотажа и ортопедической продукции, а также медтехнику. Вы также можете посетить сайт интернет-магазина и заказать компрессионные гольфы онлайн. Важно приобретать компрессионный трикотаж в специализированных местах. Таким образом вы будете удостоверены в качестве и подлинности изделия. В сети салонов Ортомедика продаётся только сертифицированный товар, который отвечает самым строгим стандартам качества. Производителями нашего компрессионного белья являются такие страны, как: Турция, Франция, Германия и другие.