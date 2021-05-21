В Украине менее 5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за прошедшие сутки, 20 мая, подтвердили 4 984 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 12 845 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«21 мая 2021 в Украине зафиксировано 4984 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 278 детей и 97 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 785 человек; летальных случаев — 202; выздоровели — 12 845 человек», — сообщается в пятницу утром.

Днем ранее, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 175 382 человека, 49 101 пациент скончался, 1 929 039 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.