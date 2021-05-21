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Япония одобрила использование вакцин от Moderna и AstraZeneca

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Япония одобрила использование вакцин от Moderna и AstraZeneca

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение в стране двух вакцин от коронавируса производства американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте ведомства заявлении.

В четверг с соответствующей рекомендацией выступила экспертная комиссия японского Минздрава. Таким образом в Японии официальное разрешение на использование имеют три вакцины — ранее его уже получил препарат американо-немецкого консорциума фирм Pfizer и BioNTech, которым в последние месяцы в стране и осуществляется вакцинация.

В то же время ранее японское общественное телевидение сообщило, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не намерено сразу после одобрения в стране препарата от AstraZeneca использовать его для вакцинации местного населения от нового коронавируса. Ожидается, что применение вакцины начнется после того, как эксперты японского Минздрава определятся с целевыми возрастными группами для этого препарата. В то же время вакцину от Moderna планируется начать применять уже на следующей неделе в крупных центрах иммунизации, созданных в Токио и третьем по величине городе Японии — Осаке.

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Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 2,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1,7% населения). 2 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. На данный момент в этой категории 1,4 млн человек привиты первой дозой, а 125 тыс. — двумя. Вместе с тем власти Японии поставили цель до конца июля привить все пожилое население.

Япония, вакцинация
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