Япония одобрила использование вакцин от Moderna и AstraZeneca

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение в стране двух вакцин от коронавируса производства американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте ведомства заявлении.
В четверг с соответствующей рекомендацией выступила экспертная комиссия японского Минздрава. Таким образом в Японии официальное разрешение на использование имеют три вакцины — ранее его уже получил препарат американо-немецкого консорциума фирм Pfizer и BioNTech, которым в последние месяцы в стране и осуществляется вакцинация.
В то же время ранее японское общественное телевидение сообщило, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не намерено сразу после одобрения в стране препарата от AstraZeneca использовать его для вакцинации местного населения от нового коронавируса. Ожидается, что применение вакцины начнется после того, как эксперты японского Минздрава определятся с целевыми возрастными группами для этого препарата. В то же время вакцину от Moderna планируется начать применять уже на следующей неделе в крупных центрах иммунизации, созданных в Токио и третьем по величине городе Японии — Осаке.
Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 2,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1,7% населения). 2 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. На данный момент в этой категории 1,4 млн человек привиты первой дозой, а 125 тыс. — двумя. Вместе с тем власти Японии поставили цель до конца июля привить все пожилое население.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016