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Володин: Зеленский преследует Медведчука и закрывает СМИ потому, что у него не получается удержать власть

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Володин: Зеленский преследует Медведчука и закрывает СМИ потому, что у него не получается удержать власть

Власти Украины в стремлении сохранить влияние пытаются ликвидировать оппозицию, вмешиваются в дела церкви и закрывают СМИ. Об этом сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Российский политик подчеркнул, что своими действиями официальный Киев демонстрирует наглядный пример, как не должно быть.

«Сейчас, когда опять не получается сохранить власть, закрыли все оппозиционные СМИ. Не получилось. Претензии со стороны людей продолжаются. Взяли, стали закрывать все оппозиционные партии. Вот для нас это наглядный пример того, что не должно быть», — сказал спикер Госдумы.

По его мнению, у власти Зеленского есть негативный опыт предшественника Петра Порошенко, который в угоду сохранения власти в рамках курса по декоммунизации ликвидировал левые партии, а затем разрушил церковь, но это ему не помогло.

Тем не менее, отметил Володин, в России придерживаются мнения, что диалог подавлять нельзя. Несмотря на все антироссийские действия украинской власти, включая политическое преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Диалог — это основа доверия. Без доверия нет развития. Поэтому нам крайне важно этот диалог поддерживать. И с гражданским обществом, и с конфессиями», — сказал Вячеслав Володин.

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Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин
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