Зеленский хочет говорить с Путиным только о Донбассе и Крыме

Президенты Украины и России — Владимир Зеленский и Владимир Путин — встретятся, когда в Киеве убедятся, что разговор двух президентов будет касаться Донбасса и Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми», — сказал Кулеба в интервью «Радио НВ».
Он подчеркнул, что украинский президент не будет встречаться с Путиным «для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме».
«В принципе, эта встреча рождается очень тяжело. Впрочем, мы подтверждаем, что готовы к разговору, и главная тема разговора — это, безусловно, прекращение войны и мир в Украине. К этому разговору не должно быть каких-то внешних подозрений, потому что мы должны говорить с Путиным, мы понимаем, что решения принимает в России Владимир Путин, и никто другой. Но я абсолютно уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы», — добавил глава МИД Украины.
Отметим, ранее российская сторона заявляла, что президент Путин не намерен обсуждать с украинским коллегой темы Крыма и Донбасса и готов говорить только про отношения между двумя странами.
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