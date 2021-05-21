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Виктор Медведчук: В Украине происходят политические репрессии и незаконное преследование оппозиции

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Виктор Медведчук: В Украине происходят политические репрессии и незаконное преследование оппозиции

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук считает предъявленное ему подозрение политическим преследованием, отвергает все обвинения в свой адрес и указывает на факт политических репрессий в отношении оппозиции. Об этом сам политик заявил во время выступления в Киевском апелляционном суде, где проходит заседание по обжалованию избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Аргументы, которые сегодня выдвигает сторона обвинения, является безосновательными и политически мотивированными. Эти действия расцениваются мной как политические репрессии против меня, как незаконное уголовное преследование меня, представителя оппозиционной партии, которая выступает против политического курса действующей власти, ‒ заявил Медведчук в суде. ‒ Доказательства, содержащиеся в материалах подозрения, а также в решении суда первой инстанции, являются необоснованными и незаконными. Они основываются на предположениях и не могут быть положены в основу принятия решения о мере пресечения».

Оппозиционер прямо заявил о политическом преследовании со стороны власти, так как именно «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» вразрез с официальным политическим курсом Киева выступает за мирное урегулирование на Донбассе, продвигает эффективный мирный план, согласованный с представителями всех заинтересованных сторон, выступает в защиту русского языка и русскоязычного населения Украины, в защиту единой канонической православной церкви, за восстановление отношений с РФ как основным торгово-экономическим партнером Украины и т. д.

«Именно эта моя позиция побудила власть и к незаконному применению санкций, и к притеснению наших депутатов как в Киеве, так и в регионах», ‒ уверен Медведчук.

При этом обвинения в так называемой пророссийскости, которые пытаются навесить на партию «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» национал-радикалы, он полностью отверг, аргументируя это тем, что ОПЗЖ получила миллионы голосов поддержки на выборах и это дает ей право отстаивать собственный политический курс и интересы избирателей.

«В стране, где граждане говорят на разных языках, ходят в разные церкви, по-разному оценивают факты независимой Украины, не может быть навязана точка зрения или ментальность, присущая только части населения. Плюрализм мнений, взглядов гарантирован Конституцией Украины, ‒ заявил нардеп. ‒ Но власти это не нравится, и она встала на путь незаконной внесудебной расправы через применение санкций ко мне и к моему коллеге Тарасу Козаку, закрытие оппозиционных телеканалов, открытие дел в отношении других народных депутатов и депутатов местных советов».

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По мнению Виктора Медведчука, все вышеуказанное свидетельствует о политических репрессиях, о незаконном уголовном преследовании членов партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«Хочу твердо заявить, что политическая борьба нашей партии продолжится, ‒ резюмировал оппозиционер. ‒ А относительно уголовного дела против меня, мы с адвокатами будем делать все, чтобы опровергнуть эти незаконные, безосновательные и необоснованные обвинения».

Виктор Медведчук
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