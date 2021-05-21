Netflix может заняться видеоиграми

Стриминговая платформа Netflix ищет руководителя для развития направления видеоигр, сообщил The Information со ссылкой на осведомленные источники. Это может свидетельствовать о том, что компания активизирует свои усилия по выходу за рамки своего основного бизнеса, пишет издание.

По словам источников, в последние недели Netflix предложил работу нескольким руководителям компаний игровой индустрии. Ранее стриминговый сервис уже сделал первый шаг в этом направлении — компания создала игру на основе своего сериала «Очень странные дела» с сторонним разработчиком.

Теперь Netflix планирует увеличить свои инвестиции в игры, сообщили источники издания. Один из вариантов, который обсуждала компания, — это создание набора игр, аналогичных предложению Apple по онлайн-подписке, Apple Arcade, сказал один из источников. Детали стратегии развития игрового направления компании все еще обсуждаются, однако было решено, что в играх не будет рекламы, сообщили источники.

Из-за пандемии Netflix стал снимать меньше собственного контента и был вынужден отложить премьерные показы некоторых сериалов и фильмов. Это замедлило рост числа платных подписчиков в первом квартале 2021 года — компания отчиталась о росте количества платных клиентов на 3,98 млн человек. В первом квартале 2020 года на стриминговый сервис Netflix подписалось 15,77 млн новых клиентов.

Кроме того, Netflix сталкивается с конкуренцией со стороны новых потоковых сервисов, включая Disney+ компании Disney, HBO Max от AT&T и Peacock от NBCUniversal. Чтобы справиться с конкуренцией, в апреле Netflix заключил многолетнее соглашение с Sony Pictures Entertainment, которая является подразделением Sony Group, на показ фильмов киностудии. Стриминговый сервис получил права на показ в США фильмов компании c 2022 года сроком на пять лет.