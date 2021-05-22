В Украине за сутки 4 606 новых случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 12 586 человек, умерли 178 человек, сообщает Телеграм-канал «Коронавирус-инфо».
«22 мая 2021 в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 269 детей и 108 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 785 человек; летальных случаев — 178; выздоровели — 12 586 человек», — сообщается на канале в субботу утром.
Днем ранее, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 179 988 человек, 49 279 пациент скончался, 1 941 625 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
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