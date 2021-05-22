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США ввели санкции против российских судов и компаний из-за «Северного потока-2»

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США ввели санкции против российских судов и компаний из-за «Северного потока-2»

США включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте американского Минфина.

Под ограничения попали «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, а также 13 судов, в частности, «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Капитан Беклемишев», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев». Последние два вошли в список Specially Designated Nationals — SDN, его фигурантам запрещен въезд в США, их активы на территории страны при наличии таковых должны быть заблокированы, также запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними.

Согласно данным из реестра владельцев морских судов, «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижов» записаны на ООО «Коксохимтранс», уже включенное в 2016 году в санкционный список за оказание транспортно-экспедиторских услуг в Крыму.

При этом Минфин США разрешил любое сотрудничество с Морспасслужбой, не связанное с «Северным потоком-2».

Судно «Академик Черский» с января 2021 года находится в управлении калининградского ООО «Мортранссервис», учрежденного тремя физлицами. Собственником судна с апреля 2020 года является АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), во втором квартале 2020 года выведенный за пределы группы «Газпрома». Действующие акционеры СТИФ неизвестны. До начала 2020 года «Академик Черский» принадлежал «Газпрому» и находился в эксплуатационном управлении его «дочки» «Газпром флот».

Администрация Джо Байдена, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта) и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

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О новых планах Вашингтона по санкциям против «Северного потока-2» стало известно ранее на этой неделе, об этом сообщили издания Axios Politico. Как писала последняя, это должно задержать строительство газопровода. Позже корреспондент CBS Ина Руффини, ссылаясь на источники в конгрессе, опубликовала в Twitter часть доклада Госдепа, в котором был список судов и компаний, которых потенциально могут коснуться ограничения.

В другой части доклада шла речь об отмене санкций против Nords Stream 2 AG. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что это будет сделано в национальных интересах. Несмотря на это, группа сенаторов-республиканцев призвала ввести меры против оператора проекта и Варнига, а также «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.

США, Северный поток-2
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