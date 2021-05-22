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Виктор Медведчук: Объективную оценку действиям власти и оппозиции дадут украинцы на выборах

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Виктор Медведчук: Объективную оценку действиям власти и оппозиции дадут украинцы на выборах

Действующая власть пытается повысить свой рейтинг за счет дешевого пиара на преследовании оппозиции. Насколько такой метод эффективен ‒ покажут украинцы своими голосами на выборах. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила не ориентируются на пиар и поддержку избирателей, добытую такими методами, какими пользуется власть Зеленского.

«Мы не ориентируемся на пиар, мы не ориентируемся на дивиденды, добытые вот такими путями, потому что это дешевый пиар. Надо делать и удовлетворять интересы людей, надо снижать тарифы, надо устанавливать мир, надо защищать людей от нарушений Конституции», — сказал Виктор Медведчук.

Также он уточнил, что Президент и его команда вместо решения важных для страны вопросов занимаются легализацией правового произвола.

«Вместо этого внедрен и действует механизм внесудебной расправы, незаконно принимается закон о санкциях в отношении граждан Украины, в отношении украинских юридических лиц. То есть полный произвол в данной ситуации продолжает иметь место, и этот произвол на сегодняшний день легализуется заявлениями и действиями Президента и его команды», — подчеркнул лидер ОПЗЖ.

Он также заверил, что оппозицию запугать не удастся. А кроме того, отметил, что объективную оценку действиям как власти, так и оппозиции дадут украинцы во время выборов, и допустил, что они могут быть и внеочередными.

«Запугать нас точно у них не получится. А насчет увеличения рейтинга — это к людям. Люди должны понимать, что собой представляет власть. Люди должны осознавать, что представляет собой оппозиция, и делать соответствующие выводы как минимум на очередных или внеочередных выборах — как парламентских, так и президентских», — сказал Виктор Медведчук.

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Напомним,Офис генерального прокурора обвиняет народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Виктор Медведчук
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