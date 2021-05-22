В Крыму на военном аэродроме произошло ЧП

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в аннексированном Крыму, при этом оба остались живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Инцидент произошел во время подготовки к вылету. В результате инцидента техник самолета получил ожоги, пояснил собеседник агентства.

Су-30СМ является современной модификацией российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя Су-30, который находится на вооружении ВВС России и ряда других стран.

Это не первый подобный случай в ВВС РФ. 23 марта при нештатном срабатывании катапультных кресел на аэродроме в Калужской области погибли трое военных дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, еще один выжил.