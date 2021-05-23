В Украине за сутки чуть больше 2,5 тысяч новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2 533 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 937 человек, умерли 89 человек, сообщает Телеграм-канал «Коронавирус-инфо».

«2 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 мая 2021 года. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 701 человек; выписано из больниц — 3 104 человека; летальных случаев — 89; выздоровело — 8 937 человек», — сообщается на канале в воскресенье утром.

Днем ранее, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 182 521 человек, 49 368 пациентов скончалось, 1 950 562 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.