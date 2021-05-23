Министр обороны Британии назвал РФ «угрозой номер один»

Россия представляет «угрозу номер один» для Великобритании, заявил The Telegraph министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, российские подлодки «кружат вдоль всего побережья» Соединенного Королевства.
«Мы пытались осуществить деэскалацию, мы испробовали различные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — сказал Уоллес.
Министр отметил излишнюю активность российских кораблей у британских границ. «Нас регулярно посещают всюду сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает несколько российских военных кораблей», — утверждает он.
По словам Уоллеса, обычно российские суда заходят в Северное море или Ла-Манш. Но в конце прошлого года российскую подводную лодку засекли в Ирландском море, чего не происходило очень давно.
Власти Великобритании в марте представили новую стратегию оборонной и внешней политики, в которой назвали Россию наиболее серьезной угрозой безопасности страны.
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