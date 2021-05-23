За минувшие сутки количество новых вакцинаций уменьшилось в 6 раз, несмотря на очередь в «Дие»

22 мая по сравнению с 21 мая количество новых привитых первой дозой вакцины от коронавируса сократилось в 6 раз до 1 022 человек, количество привитых второй дозой — в 4,6 раза до 2 481 человека, несмотря на то, что украинцам обещали вакцинировать по выходным тех людей, которые записались в приложении «Дия».

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

«За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 были привиты 3 503 человека. Из них вакцинированы первой дозой 1 022 человека, завершил вакцинацию (получил вторую дозу) 2 481 человек», — сказано в нем.

С начала кампании по вакцинации были привиты 978 033 человека: первую дозу получил 978 031 человек, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 74 783 человека.