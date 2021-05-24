Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси

По меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic полетели в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска рейса Ryanair Афины-Вильнюс с оппозиционером на борту.

Об этом пишет белорусское «Еврорадио».

Из скриншотов FlightRadar, которые добавляет «Еврорадио», можно видеть, что рейс из Риги в Одессу обошел территорию Беларуси над Литвой и Польшей, а из Риги на Тбилиси — двинулся через воздушное пространство России.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета Романа и его девушку задержали.

Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей союза.