Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси

По меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic полетели в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска рейса Ryanair Афины-Вильнюс с оппозиционером на борту.
Об этом пишет белорусское «Еврорадио».
Из скриншотов FlightRadar, которые добавляет «Еврорадио», можно видеть, что рейс из Риги в Одессу обошел территорию Беларуси над Литвой и Польшей, а из Риги на Тбилиси — двинулся через воздушное пространство России.
Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета Романа и его девушку задержали.
Протасевичу на родине грозит смертная казнь.
Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей союза.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016