В Киев пришло метеорологическое лето

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздух в Киеве через 15,0 градусов тепла в сторону ее повышения произошел 14 мая. Это знаменует начало метеорологического лета.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
Как отмечается в сообщении, метеорологическая весна, которая началась 13 марта и продолжалась 62 дня, закончилась. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.
По данным обсерватории, нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году — 22 апреля, а позднее, в 1990 и 2001 годах — 7 июня.
Напомним, что среднемесячная температура апреля в Киеве составила 8,0 градусов тепла. Это на 2 градуса ниже климатической нормы.
Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается.
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