В Украине ситуация с COVID улучшается девятую неделю подряд

В Украине наблюдается позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом, и девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-службп Офиса главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что сейчас занято 19,4 тыс. коек, что, по его словам, почти вдвое меньше, чем было во время пика заболеваемости. Также отмечается, что уменьшается количество активных больных — сейчас болеют 176 тыс. человек.

«Вся Украина находится в „желтой“ зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента от эпидпорога, однако все другие показатели остаются в норме», — сказал Шмыгаль.

Также на совещании рассказали, что в стране сделано уже 1 054 139 прививок против COVID-19 — более 978 тыс. человек получили первую дозу и почти 76 тыс. закончили вакцинацию второй дозой.

В ОП напомнили, что сейчас прививают людей, которым более 65 лет.

Кроме того, на совещании шла речь о том, что должен наращиваться темп вакцинации на выходных тех, кто записался на прививки через «Дію». Всего, по информации Офиса главы государства, 500 тыс. граждан зарегистрированы на вакцинацию через «Дію».

Как сообщал Капитал, в Украине за минувшие сутки, 24 мая, зафиксировано 1334 случая заражения коронавирусом — это минимальное количество в этом году.