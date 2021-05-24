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Медведчук – политик, которого будут ставить в пример, – СМИ

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Медведчук – политик, которого будут ставить в пример, – СМИ

Виктор Медведчук войдет в историю, как политик, чьим примером будут вдохновляться многие будущие поколения, а о нынешней власти, которая задействовала против него все возможные репрессивные инструменты — никто и не вспомнит. Об этом пишет автор издания MigNews.

«Виктор Медведчук войдет в историю, как политик, чьим примером будут вдохновляться многие будущие поколения, а о нынешней власти, которая задействовала против него все возможные репрессивные инструменты — никто и не вспомнит. Ведь не зря говорится, что историю пишут победители. Медведчук своим личным примером доказывает, что можно даже в самых непростых условиях, пребывая не у власти, а в оппозиции, работать на благо своих людей, и делать это лучше, чем нынешний президент Владимир Зеленский и вся его команда. Более того, он показывает всем, каким должен быть настоящий политик: честным, сильным и мужественным. Не бояться попыток запугивания теми, кто по случайному стечению обстоятельств сейчас находится у руля страны, не скрываться за пределами страны, как того хочет власть, а отстаивать свою правду в суде», — отмечает журналист.

По его мнению, Зеленский завидует Медведчуку. Ведь президент, несмотря на колоссальные возможности государственного аппарата, международные связи, не смог добиться даже десятой доли того, что сделал оппозиционный лидер.

«Несмотря на весь пафос и проникновенные „видосики“, Зеленскому не удалось добиться бесперебойных поставок качественной вакцины от коронавируса. Уже экс-министр здравоохранения Максим Степанов с трудом еле выпросил несколько сотен тысяч вакцин (при 40-миллионном населении страны!) крайне сомнительного качества, произведенных где-то в Индии и на задворках Китая. В итоге никто этим ширпотребом, из здравомыслящих украинцев, прививаться не хочет. А Медведчук смог договориться о первоочередных поставках качественной вакцины „Спутник V“, за которой сегодня в очередь выстраиваются все страны мира. Более того, он убедил производителя поделиться с нами технологией производства! И если бы не цинизм власти, то с апреля все украинцы могли бы прививаться качественным препаратом, а экономика страны получила бы дополнительные вливания, ведь Украина могла бы экспортировать вакцины за границу.

Зеленскому за два года так и не удалось сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки. А Медведчук разработал такой мирный план по прекращению войны на востоке нашей страны, которому аплодируют и в Париже, и в Берлине, и в Москве, и в ОРДЛО. А украинская власть в упор его игнорирует.

Зеленский, несмотря на обещания, что „бабушки никогда не будут получать инфаркт от платежек за коммуналку“ за два года добился того, что инфаркт получает ежемесячно вся страна, глядя на новые нули в квитанциях. А Медведчук смог договориться с Россией о поставках газа на таких условиях, которые позволили бы существенно снизить тарифы для конечного потребителя.

Зеленский, в конце концов, напрочь забыл о тех украинцах, которые до сих пор томятся в тюрьмах ОРДЛО. Ведь человек из шоу-бизнеса любит массовость, толпу, которую так хорошо показывать по телевизору. Наверное поэтому четыре украинки, которые так ждали освобождения еще в январе, до сих пор проводят дни за решеткой. Ну и наверное из-за того, что об их освобождении тоже удалось договориться Медведчуку», — пишет журналист.

По его мнению, для оппозиционного политика не важно, удается договориться за освобождение одного человека или сотни — ведь это же наши сограждане и наши украинцы. Именно таким образом, по мнению автора, Медведчук помог выйти а свободу более 1500 нашим людям, которые были за решеткой в ОРДЛО.

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«Это все Виктор Медведчук смог сделать, пребывая в оппозиции. Представьте, сколько он сможет сделать хорошего для страны, будь он при власти. И поэтому он будет большими буквами вписан в историю нашей страны. А Зеленский и его „кнопочки“ навсегда останутся позорным пятном, о котором все постараются забыть как можно быстрее», — уверен автор издания.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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