В Украине за сутки 2608 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 2608 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки заразились 8129 детей и 76 медработников, госпитализировали 854 человек, умерли 249 пациентов, а выздоровели 17 504 человек.
Днем ранее, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 186 463 человека, выздоровели 1 975 064 человека, умерли — 49 685.
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