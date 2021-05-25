В Украине за сутки 2608 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 2608 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки заразились 8129 детей и 76 медработников, госпитализировали 854 человек, умерли 249 пациентов, а выздоровели 17 504 человек.

Днем ранее, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 186 463 человека, выздоровели 1 975 064 человека, умерли — 49 685.