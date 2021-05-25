Информагентство Associated Press опубликовало материалы с критикой украинской власти за преследование Медведчука

Президент России Владимир Путин подверг резкой критике политическое давление на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со стороны украинской власти на фоне и без того растущей напряженности в отношениях между странами. Об этом пишет одно из крупнейших в мире информационных агентств Associated Press.
В публикации уточняется, что заявление Путина прозвучало на следующий день после того, как Виктор Медведчук, возглавляющий крупнейшую оппозиционную силу в парламенте, был помещен под домашний арест по обвинению в государственной измене, которое он отрицал и назвал политически мотивированным.
«Не называя Медведчука по имени, Путин посетовал на продолжающуюся „чистку“ политической арены Украины, заявив, что сторонники сотрудничества с Россией сталкиваются с политическими репрессиями», — пишет информагентство.
Associated Press отмечает, что, по словам президента России, такие действия украинской власти говорят о нежелании Киева прекращать конфликт на Донбассе и налаживать диалог с Москвой.
«Эти избирательные, политически мотивированные решения направлены на очищение политического поля от тех сил, которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Юго-Востоке Украины и добрососедские отношения с Россией», — цитирует информагентство слова Владимира Путина.
Также в статье говорится, что обвинения в государственной измене — последняя часть широкой кампании против Медведчука, начатой украинскими властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года.
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.
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