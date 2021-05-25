CNN назвал место и дату встречи Путина и Байдена

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидается 15-16 июня в Женеве. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.

«Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», — отмечает телеканал.

Напомним, что Женеву в качестве места встречи вчера называли сразу несколько мировых СМИ.