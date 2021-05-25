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Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тысяч человек

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Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект об увеличении численности военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 11 тыс. военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления.

Соответствующий законопроект № 5557 «О внесении изменения в статью 1 закона Украины «О численности Вооруженных сил Украины» относительно увеличения численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона «Об основах национального сопротивления» № 5558 опубликован на сайте Верховной Рады во вторник, 25 мая.

«Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тыс. военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных сил Украины — Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Таким образом президент предложил в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 85 Конституции Украины утвердить численность Вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс военнослужащих.

Согласно законопроекту, в особый период численность Вооруженных Сил Украины увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента Украины о мобилизации, утвержденных законами Украины.

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В ныне действующей редакции утверждено положение о численности Вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

В случае принятия Верховной Радой закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

ВСУ, Владимир Зеленский
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