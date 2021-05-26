ИБП. Защита котлу, тепло хозяину

Проблемы в электрической сети, а именно, частые отключения, пики и проседания напряжения негативно воздействуют на электронику и бытовую технику, оборудованную микропроцессорными блоками управления. Такие элементы очень чувствительны к перепадам напряжения и качеству электросигнала.

Чтобы не остаться без отопления в разгар холодов, следует вместе с котлом установить источник бесперебойного питания. Он защитит высокоточное оборудование от неприятных сюрпризов электросети и обеспечит нормальное функционирование системы отопления.

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Что учитывать при выборе

В соответствии с особенностями строения, существует три типа ИБП (или UPS):

Резервные (off-line).

Линейно-интерактивные (line-interactive).

Двойного преобразования (непрерывного действия, или on-line).

Офлайн-бесперебойники выдают такое же напряжение, которое входит в блок. Если сеть сильно проседает, устройство питается от аккумулятора. Онлайн-модели сначала выпрямляют входной ток и подводят его под определенные параметры (220–230 В, 50 Гц), а потом преобразуют его в переменный и направляют на котел. Линейно-интерактивные модели — это офлайн-аппараты с вмонтированным стабилизатором.

Для котла оптимально подходят ИБП двойного преобразования с опцией подключения внешних АКБ. Офлайн-устройства не подойдут, поскольку форму их выходного сигнала (меандр, квазисинусоида) микропроцессорные платы котлов принимают за ошибку. Именно поэтому для котла не годится бесперебойник от компьютера.

Для нормальной работы циркуляционных насосов на выходе UPS необходима чистая синусоида. Ее обеспечивают только on-line модели.

Если длительность отключения электричества не превышает 1 часа, а мощность энергопотребления — 0.5 кВт, можно использовать line-interactive блок со встроенной АКБ.

При питании сети от электрогенератора необходимо стабилизировать как напряжение, так и частоту тока. В этом случае имеет смысл использовать только ИБП непрерывного действия с инвертором.

Импортные фазозависимые котлы выдают ошибку, если вставить вилку в розетку не той стороной. Для таких агрегатов нужен бесперебойник со сквозным нулем.