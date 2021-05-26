Маркетплейс Mriyar – универсальный инструмент для успешной продажи автомобильных запчастей в Украине

До тех пор, пока автомобиль является основным средством передвижения большинства украинцев, продажа запчастей будет оставаться прибыльным видом деятельности. Вместе с тем каждому, кто реализует подобные товары, нужно наладить процесс поиска клиентов, иначе вложенные в бизнес деньги не окупятся. Конкуренция в данной сфере высокая, и нужно использовать любую возможность привлечь покупателей. Предельно простой и действенный способ зарабатывать предлагает маркетплейс автозапчастей Мрияр. Поучаствовать в проекте есть возможность у каждого, главное – разобраться в сути работы платформы и создать свой профиль, с помощью которого вас и будут находить потенциальные заказчики.

Кому и когда есть смысл регистрироваться?

При всей востребованности запчастей для грузовых и легковых авто запускать бизнес по их продаже сложно. Дело не только в затратах на приобретение товара, но и в необходимости раскрутки. Вкладывать большие суммы в офлайн- и онлайн-продвижение могут себе позволить единицы, но без этого рассчитывать на стабильный доход вряд ли получится. По крайней мере, именно так обстояли дела раньше, до начала работы интеллектуальной платформы Мрияр, ориентированной на упрощение и ускорение взаимодействия между заказчиками и поставщиками. Продажа автозапчастей с помощью данного сервиса избавляет от множества организационных и финансовых проблем. Зарегистрироваться на сайте стоит при необходимости:

раскрутки недавно запущенного автосервиса или филиала;

продвижения офлайн-магазина автокомпонентов;

предоставления клиентам возможности подбирать детали по каталогу, ограничившись инвестициями в стол заказов;

повышения прибыльности уже действующего бизнеса;

оперативной распродажи остатков продукции.

Информация о начале работы интеллектуального портала появилась достаточно давно, но только в 2020 году его запустили в бета-версии. Разработка была инициирована бывшим генеральным директором EXIST.UA Александром Поповым, и на проработку всех деталей ушло около 2 лет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что сервис уникальный и адаптирован под нужды как продавцов, так и покупателей автокомпонентов.

Важно не медлить с заполнением регистрационной формы, поскольку проект функционирует с середины прошлого года и насчитывает более 30 миллионов товаров в каталоге, а число партнеров приближается к восьми сотням из разных уголков страны. Начиная реализовать автозапчасти в Украине онлайн сейчас, у вас еще есть возможность попасть в первую волну интереса клиентов к новому сервису. Маркетплейс дает шанс не только разово увеличить прибыль, но и найти постоянных заказчиков, предложив оптимальное соотношение цены, разнообразия и качества товара.

Обзор ключевых особенностей сервиса Mriyar

С помощью платформы клиентам удается осуществлять подбор запчастей по каталогу, экономя время и получая товар на наиболее привлекательных для них условиях. К основным преимуществам сервиса следует отнести:

поиск товара у ближайшего продавца;

быстрый подбор партнера для осуществления как розничной покупки, так и оптовых поставок;

доступ к информации о продукции по всей Украине;

55 фильтров для выбора компании с лучшими условиями и нужным видом товара;

размещение необходимой информации в едином окне;

прямые ссылки для перехода на сайты поставщиков;

постоянное обновление каталога и цен.

Станьте частью проекта Мрияр прямо сейчас!

Платформа в равной степени учитывает потребности конечных потребителей и продавцов, поэтому механизм создания профиля предельно простой и быстрый:

Переходите на официальный сайт Mriyar. Находите сверху раздел «Для продавцов автозапчастей» и переходите в него. Теперь необходимо изучить правила сотрудничества и зарегистрироваться, указав персональные данные и придумав пароль. Можно воспользоваться имеющимся аккаунтом Google либо Facebook. Следующий этап – формирование бизнес-профиля и загрузка прайса. Последнее, что от вас потребуется, – создать точку продаж через настройки аккаунта. С этого момента вас смогут находить потенциальные заказчики.

Весь процесс регистрации занимает 1 час, причем система автоматизирована, так что стать участником проекта можно в любое время!



