Маркетплейс Mriyar – универсальный инструмент для успешной продажи автомобильных запчастей в Украине

До тех пор, пока автомобиль является основным средством передвижения большинства украинцев, продажа запчастей будет оставаться прибыльным видом деятельности. Вместе с тем каждому, кто реализует подобные товары, нужно наладить процесс поиска клиентов, иначе вложенные в бизнес деньги не окупятся. Конкуренция в данной сфере высокая, и нужно использовать любую возможность привлечь покупателей. Предельно простой и действенный способ зарабатывать предлагает маркетплейс автозапчастей Мрияр. Поучаствовать в проекте есть возможность у каждого, главное – разобраться в сути работы платформы и создать свой профиль, с помощью которого вас и будут находить потенциальные заказчики.
Кому и когда есть смысл регистрироваться?
При всей востребованности запчастей для грузовых и легковых авто запускать бизнес по их продаже сложно. Дело не только в затратах на приобретение товара, но и в необходимости раскрутки. Вкладывать большие суммы в офлайн- и онлайн-продвижение могут себе позволить единицы, но без этого рассчитывать на стабильный доход вряд ли получится. По крайней мере, именно так обстояли дела раньше, до начала работы интеллектуальной платформы Мрияр, ориентированной на упрощение и ускорение взаимодействия между заказчиками и поставщиками. Продажа автозапчастей с помощью данного сервиса избавляет от множества организационных и финансовых проблем. Зарегистрироваться на сайте стоит при необходимости:
Информация о начале работы интеллектуального портала появилась достаточно давно, но только в 2020 году его запустили в бета-версии. Разработка была инициирована бывшим генеральным директором EXIST.UA Александром Поповым, и на проработку всех деталей ушло около 2 лет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что сервис уникальный и адаптирован под нужды как продавцов, так и покупателей автокомпонентов.
Важно не медлить с заполнением регистрационной формы, поскольку проект функционирует с середины прошлого года и насчитывает более 30 миллионов товаров в каталоге, а число партнеров приближается к восьми сотням из разных уголков страны. Начиная реализовать автозапчасти в Украине онлайн сейчас, у вас еще есть возможность попасть в первую волну интереса клиентов к новому сервису. Маркетплейс дает шанс не только разово увеличить прибыль, но и найти постоянных заказчиков, предложив оптимальное соотношение цены, разнообразия и качества товара.
Обзор ключевых особенностей сервиса Mriyar
С помощью платформы клиентам удается осуществлять подбор запчастей по каталогу, экономя время и получая товар на наиболее привлекательных для них условиях. К основным преимуществам сервиса следует отнести:
Станьте частью проекта Мрияр прямо сейчас!
Платформа в равной степени учитывает потребности конечных потребителей и продавцов, поэтому механизм создания профиля предельно простой и быстрый:
Весь процесс регистрации занимает 1 час, причем система автоматизирована, так что стать участником проекта можно в любое время!