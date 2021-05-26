В Конгресс США внесли законопроект о противодействии Китаю

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс внес во вторник законопроект, направленный на противодействие вызовам со стороны Китая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета. Документ под названием «Обеспечение американского глобального лидерства и сотрудничества» призван, по мнению автора, укрепить институты и дипломатию страны.
«Китай все больше пытается подорвать основанный на правилах порядок и бросить вызов положению США в мире. Мы должны задействовать нашу силу и сосредоточиться на реальных угрозах, исходящих от Китая, — считает конгрессмен. — ...Законопроект поможет укрепить нашу дипломатическую, экономическую, информационную, военную и технологическую мощь».
В частности, предлагается увеличить штат Госдепартамента, занимающийся Индо-Тихоокеанским регионом, расширить сотрудничество в рамках ООН и АТЭС. «Предлагается стимулировать стратегическую и экономическую конкурентоспособность на мировой арене с помощью действий по борьбе с изменением климата, вакцинной дипломатии, финансирования развития, сотрудничества в сфере цифровых технологий и в киберпространстве», — говорится в документе. Кроме того, автор законопроекта призывает реагировать на нарушения прав человека в Китае.
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