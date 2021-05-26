Разработчики USB представили стандарт

Организация USB-IF, ответственная за разработку стандартов для портов и кабелей USB, представила новую версию стандарта USB-C. Устройства, использующие обновленную версию USB-C, могут принимать электроэнергию мощностью до 240 Вт. По подсчетам издания CNET, такая мощность позволит питать мониторы с большой диагональю экрана и разрешением 4K, а также игровые ноутбуки.
Ранее максимальная мощность блоков питания, совместимых со стандартом USB-C, составляла 100 Вт. В спецификациях USB-IF указано, что кабели, поддерживающие передачу энергии мощностью до 240 Вт, должны быть промаркированы специальным символом.
Разъемы USB-C с двусторонним штекером используются в современных компьютерах, ноутбуках, телефонах на Android и некоторых планшетах от Apple. Новейшие устройства — в частности, компьютеры Apple на базе процессора M1 — поддерживают новый формат Thunderbolt/USB 4. Он совместим с более старыми устройствами USB, но при этом позволяет подключать устройства, требующие большой скорости передачи данных — например, мониторы с разрешением 6K.
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