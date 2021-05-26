Биткоин вновь стоит дороже $40 тысяч

Сегодня, 26 мая курс биткоина вновь поднялся выше $40,7 тыс. Цена криптовалюты растет после того, как в прошедшее воскресенье, 23 мая, она опускалась до $31,1 тыс. С тех пор актив подорожал почти на треть, а его капитализация вновь превысила $750 млрд.
Цена биткоина резко пошла вверх после того, как 24 мая глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о прошедшей встрече с североамериканскими майнерами, на которой обсуждалась тема использования возобновляемых источников энергии для добычи криптовалюты. Организатором мероприятия, которое прошло в закрытом формате, стал CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор.
13 мая Tesla временно отказалась от продажи своей продукции за биткоины из-за неэкологичного способа их добычи. Маск отметил, что компания не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты до тех пор, пока ее майнинг не начнет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии.
На прошлой неделе курс биткоина резко обвалился после того, как вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование майнинга и криптотрейдинга в стране. Позднее информагентство правительства Китая «Синьхуа» опубликовало статью «Срочно устранить ажиотаж и хаос вокруг виртуальной валюты», в которой указываются риски, связанные с торговлей и использованием криптовалют.
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