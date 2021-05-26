Доставленная сегодня партия Pfizer пойдет иностранным дипломатам и педагогам

Сегодня в Украине прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty от коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Ее направят на вакцинацию четырех групп населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

работников сферы образования;

лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;

военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;

представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.

Напомним, до этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX.