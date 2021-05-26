Войти
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
официально
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
позиция
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Кремль не ждет прорыва от встречи Путина и Байдена

231
Кремль не ждет прорыва от встречи Путина и Байдена

Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях РФ и США после первой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, но призывает не умалять значение саммита. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва не ждет от встречи лидеров перезагрузки отношений РФ и США. «Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», — подчеркнул представитель Кремля.

Подписание каких-либо документов по итогам саммита пока не планируется, заявил Песков. «Нет, пока об этом речь не заходила, пока не планируется», — сказал он.

Контакты по линии внешнеполитических ведомств РФ и США и администраций президентов стран по вопросам подготовки к саммиту, запланированному на 16 июня в Женеве, ожидаются в ближайшие дни. «После того, как вчера уже было финализировано и формализировано решение о проведении саммита, сейчас, я думаю, в ближайшие дни наступит время для контактов по линии или дипломатических ведомств или администраций с тем, чтобы все логистические вопросы и важные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, были обсуждены», — сказал представитель Кремля.

Понимания по конкретной локации встречи в Женеве президентов России и США тоже пока нет, ее еще предстоит выбрать совместно с американскими коллегами, заявил Песков. «Нет, это еще будем вместе с американцами смотреть и договариваться», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте также: «Власти» Крыма призвали Беларусь признать российский статус полуострова

Стороны на встрече затронут важные для всего мира вопросы, в том числе стратегическую стабильность и вооружения.

Путин никогда сам не поднимает на переговорах вопрос санкций, заявил Песков на вопрос о том, будет ли эта тема в повестке встречи с Байденом.

Владимир Путин, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 мая 2021
Вторник, 25 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016