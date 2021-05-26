Кремль не ждет прорыва от встречи Путина и Байдена

Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях РФ и США после первой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, но призывает не умалять значение саммита. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва не ждет от встречи лидеров перезагрузки отношений РФ и США. «Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», — подчеркнул представитель Кремля.

Подписание каких-либо документов по итогам саммита пока не планируется, заявил Песков. «Нет, пока об этом речь не заходила, пока не планируется», — сказал он.

Контакты по линии внешнеполитических ведомств РФ и США и администраций президентов стран по вопросам подготовки к саммиту, запланированному на 16 июня в Женеве, ожидаются в ближайшие дни. «После того, как вчера уже было финализировано и формализировано решение о проведении саммита, сейчас, я думаю, в ближайшие дни наступит время для контактов по линии или дипломатических ведомств или администраций с тем, чтобы все логистические вопросы и важные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, были обсуждены», — сказал представитель Кремля.

Понимания по конкретной локации встречи в Женеве президентов России и США тоже пока нет, ее еще предстоит выбрать совместно с американскими коллегами, заявил Песков. «Нет, это еще будем вместе с американцами смотреть и договариваться», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Стороны на встрече затронут важные для всего мира вопросы, в том числе стратегическую стабильность и вооружения.

Путин никогда сам не поднимает на переговорах вопрос санкций, заявил Песков на вопрос о том, будет ли эта тема в повестке встречи с Байденом.