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Американские СМИ: Украинский политик Медведчук, обвиняемый в госизмене, собирается доказать свою невиновность

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Американские СМИ: Украинский политик Медведчук, обвиняемый в госизмене, собирается доказать свою невиновность

В публикации об обвинении народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене популярный американский еженедельник Barrons делает акцент на том, что прокуроры не смогли убедить суд в необходимости заключить политика под стражу.

«Украинская прокуратура на этой неделе заявила, что Медведчук и еще один промосковский депутат Тарас Козак „подозреваются в государственной измене и попытках разграбить национальные ресурсы в украинском Крыму“» — пишет издание.

Также в статье акцентируется внимание, что суд отказал стороне обвинения в заключении политика под стражу.

«Киевский суд отклонил ходатайство прокуратуры о предварительном заключении Медведчука и вместо этого назначил домашний арест до 9 июля», — сообщается в публикации.

Barrons, отмечает, что лидер ОПЗЖ собирается оспорить политически-мотивированные, по его мнению, обвинения и доказать свою невиновность.

«„Мы продолжим борьбу“», — сказал Медведчук после того, как судья объявил решение«, — цитирует американское издание слова Виктора Медведчука после заседания суда.

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Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Виктор Медведчук
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