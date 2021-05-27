В Кремле не рассчитывают договориться с США по Украине

По итогам саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, как минимум, в двух сферах отношений России и США может наступить прогресс. Об этом сообщили источники «Коммерсанта» в российских госструктурах.

Один из собеседников издания назвал возможные подвижки «локальным потеплением». Наиболее вероятными он считает прогресс в сферах стратегической стабильности и условиях работы дипломатов. Эти договоренности могут быть не зафиксированы на бумаге в виде итогового заявления, а обговорены устно.

По данным газеты, президенты вряд ли будут обсуждать все аспекты стратегической стабильности, однако могут договориться о «перезапуске регулярного двустороннего диалога по этой теме».

Источники «Коммерсанта» ожидают, что в Швейцарии Путин и Байден так или иначе объявят о желании решить вопрос с работой дипломатических сотрудников. Эта деятельность была затруднена еще в ходе «посольских войн» при администрации Барака Обамы, ситуация обострилась весной 2021 года.

Кроме того, собеседники издания считают, что Москва и Вашингтон смогут найти общее понимание в вопросах некоторых региональных конфликтов: ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане. Однако не стоит рассчитывать на консенсус по вопросам Украины, Сирии и Беларуси.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Le Temps сообщала, что переговоры пройдут в отеле InterContinental, где в 1985 году встречались президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

В Кремле сообщали, что лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки, в том числе, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что сам факт встречи дает надежду на выход из того «печального положения», в котором оказались отношения двух стран. В Белом доме признались, что ожидают «сложный разговор» между двумя лидерами.