В Украине еще 3,5 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 26 мая, подтвердили 3509 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«27 мая 2021 в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 193 ребенка и 82 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 402 человека; летальных случаев — 183; выздоровело — 16 868 человек», — сообщается на официальной странице Минздрава в Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 26 марта было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 193 367 человек, 50 067 пациентов скончались, 2 006 918 человек выздоровели.

Больше всего заражений подтвердили в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.