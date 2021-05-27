Порошенко проигнорировал допрос в СБУ

Народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по «делу Козака-Медведчука» 27 мая.
«Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины» — отмечается на сайте спецслужбы.
Отмечается, что Порошенко вызвали на допрос «с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства».
Несмотря на то, что нардеп не явился на допрос, его ждут повторно 31 мая.
Сам Порошенко утром 27 мая запостил в соцсети фото с поезда и написал, что едет «навстречу солнцу», и что его ждет «важное и долгожданное путешествие».
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