Порошенко проигнорировал допрос в СБУ

Народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по «делу Козака-Медведчука» 27 мая.

«Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины» — отмечается на сайте спецслужбы.

Отмечается, что Порошенко вызвали на допрос «с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства».

Несмотря на то, что нардеп не явился на допрос, его ждут повторно 31 мая.

Сам Порошенко утром 27 мая запостил в соцсети фото с поезда и написал, что едет «навстречу солнцу», и что его ждет «важное и долгожданное путешествие».