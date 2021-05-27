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На Донбассе украинские военные попали под снайперский огонь, один боец погиб

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На Донбассе украинские военные попали под снайперский огонь, один боец погиб

В четверг, 27 мая, боевики на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север».

«Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ответ на действия сепаратистов украинские военнослужащие открыли ответный огонь.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — сообщают в пресс-центре тактической группировки «Север».

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Как сообщалось, 26 мая боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в следствие чего пострадал один украинский военнослужащий и один мирный житель.

ВСУ, Донбасс
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