Рада хочет принять постановление с призывом признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности

Группа народных депутатов инициирует обращение Верховной Рады к Организации объединенных наций, Европейской комиссии, парламентским организациям, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Александра Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности.

Проект постановления (№ 5560) «Об обращении парламента к ООН, Европейским комиссии и парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу международной безопасности» зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента.

Целью принятия проекта постановления является консолидация действий международных организаций, правительств и парламентов государств мира с целью прекращению противоправных действий режима Лукашенко, которые посягают на международную безопасность.

Депутаты предлагают обратиться к международному сообществу с призывом осудить действия белорусских властей в отношении принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича, признать режим Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу мировой безопасности, а также способствовать неотложному проведению расследования данного инцидента.

Украинские парламентарии намерены призвать международные организации выразить требования к власти Беларуси о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Протасевича и других политических заключенных.

Кроме того, проект постановления предусматривает призыв усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против деятелей режима Лукашенко.

Инициаторами документа выступили около 30-ти народных депутатов из фракций «Европейская солидарность», «Голос», «Слуга народа» и группы «За будущее».

Как сообщалось, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.