В Украине более 3000 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 28 мая, зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 169 детей и 77 медработников. Всего за сутки госпитализированы 1402 человека, летальных случаев - 156, выздоровели - 13 298.

Днем ранее, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.