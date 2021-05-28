В Украине более 3000 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 28 мая, зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Среди заболевших 169 детей и 77 медработников. Всего за сутки госпитализированы 1402 человека, летальных случаев - 156, выздоровели - 13 298.
Днем ранее, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
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