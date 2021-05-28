В Украине в ближайшие дни дожди и грозы

В Украине в пятницу ожидаются кратковременные дожди, днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем 24-29°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди; в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, в западных и северных областях — северный, северо-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 16-21°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°, в северных областях 21-26°; на высокогорье Карпат ночью и днем 5-10°.

В Киеве 28 мая кратковременные дожди, грозы, в Киевской области будут идти кратковременные дожди с грозами; днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 14-16°, днем 21-23°, в области ночью 11-16°, днем 19-24°.

Согласно прогнозу синоптиков, на выходные в Украине кратковременные дожди, местами грозы (ночью 29 мая в большинстве западных, 30 мая в южных и центральных областях без существенных осадков). Ветер северный, северо-западный (на юго-востоке — юго-западный), 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных областей, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных, 30 мая и в Житомирской и Винницкой областях ночью 6-11°, днем 14-19°; в восточных и юго-восточных областях ночью 12-17°, днем 29 мая 23-28°, 30 мая 20-25°; на остальной территории ночью 29 мая 11-16°, 30 мая 8-13°, днем 17-22°.

В столичном регионе 29-30 мая кратковременные дожди, грозы (ночью 30 мая местами). Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 29 мая 11-16°, 30 мая 8-13°; днем 17-22°.

Синоптики прогнозируют 31 мая — 1 июня в западных и северных областях небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 7-13°, днем 18-24°, в восточных областях 21-26°; в западных областях ночью 5-10°, днем 14-20°.

На Киевщине 31 мая — 1 июня ожидается небольшой кратковременный дождь (1 июня местами), днем местами грозы. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.