Войти
Байден хочет вернуть США лидерство в расходах на исследования
позиция
Байден хочет вернуть США лидерство в расходах на исследования
Шмыгаль поручил ускорить процесс создания национальной авиакомпании
официально
Шмыгаль поручил ускорить процесс создания национальной авиакомпании

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

AgorаVox: Преследование Медведчука только добавляет популярности оппозиционному политику

188
AgorаVox: Преследование Медведчука только добавляет популярности оппозиционному политику

Если председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку будет вынесен обвинительный приговор по «откровенно шитому белыми нитками» делу, то политическая оппозиция на Украине будет полностью искоренена. Об этом пишет французский сайт гражданской журналистики AgorаVox.

В публикации подчеркивается, что даже для «заангажированного» судьи выступление стороны обвинения выглядело неубедительно.

«Прокуроры, озвучивавшие в ходе заседания суда материалы обвинения, выглядели удивительно убого. Дошло до того, что специально подобранный для такого дела судья выразил им массу претензий. Казалось, он понял, что всю ответственность за цирковое представление, в которое превратился суд, хотят повесить на него, а потому отпустит подозреваемого на все четыре стороны», — информирует французское интернет-издание.

Также в материале уточняется, что в деле Медведчука присутствует множество процессуальных нарушений, а вот свидетельства и доказательства предъявленных обвинений наоборот — отсутствуют.

«Буквально до слез (от смеха) пробрали слова прокурора, обвинившего Медведчука в том, что он „выступает против политического курса государства“, а „личные интересы для него выше, чем государственная жизнь“, — говорится в публикации. — За всем этим последовало не только изложение крайне некачественно слепленного дела, но и целый ворох процессуальных нарушений».

По мнению автора статьи, Виктор Медведчук выиграл «первый раунд противостояния», но ему и его адвокатам следует быть готовым к новым атакам.

«Власть наверняка будет готовить контратаку. Но пока состряпанные силовиками дела настолько слабы и где-то даже анекдотичны, что в какой-то их успех верится с трудом. Конечно, у Зеленского и Ко всегда есть опция пойти по беспределу, которой они регулярно пользуются», — идет речь в материале.

В заключение подчеркивается, что на фоне массового недовольства властью, преследование Медведчука только увеличивает его популярность.

Читайте также: ФБР подключилось к расследованию инцидента с авиалайнером Ryanair

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 28 мая 2021
Четверг, 27 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016