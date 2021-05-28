AgorаVox: Преследование Медведчука только добавляет популярности оппозиционному политику

Если председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку будет вынесен обвинительный приговор по «откровенно шитому белыми нитками» делу, то политическая оппозиция на Украине будет полностью искоренена. Об этом пишет французский сайт гражданской журналистики AgorаVox.

В публикации подчеркивается, что даже для «заангажированного» судьи выступление стороны обвинения выглядело неубедительно.

«Прокуроры, озвучивавшие в ходе заседания суда материалы обвинения, выглядели удивительно убого. Дошло до того, что специально подобранный для такого дела судья выразил им массу претензий. Казалось, он понял, что всю ответственность за цирковое представление, в которое превратился суд, хотят повесить на него, а потому отпустит подозреваемого на все четыре стороны», — информирует французское интернет-издание.

Также в материале уточняется, что в деле Медведчука присутствует множество процессуальных нарушений, а вот свидетельства и доказательства предъявленных обвинений наоборот — отсутствуют.

«Буквально до слез (от смеха) пробрали слова прокурора, обвинившего Медведчука в том, что он „выступает против политического курса государства“, а „личные интересы для него выше, чем государственная жизнь“, — говорится в публикации. — За всем этим последовало не только изложение крайне некачественно слепленного дела, но и целый ворох процессуальных нарушений».

По мнению автора статьи, Виктор Медведчук выиграл «первый раунд противостояния», но ему и его адвокатам следует быть готовым к новым атакам.

«Власть наверняка будет готовить контратаку. Но пока состряпанные силовиками дела настолько слабы и где-то даже анекдотичны, что в какой-то их успех верится с трудом. Конечно, у Зеленского и Ко всегда есть опция пойти по беспределу, которой они регулярно пользуются», — идет речь в материале.

В заключение подчеркивается, что на фоне массового недовольства властью, преследование Медведчука только увеличивает его популярность.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.