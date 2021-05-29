В Украине за сутки чуть больше 3 000 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 3 096 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 10 199 человек, умерли 156 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«29 мая 2021 в Украине зафиксировано 3 096 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 144 ребенка и 55 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 309 человек; летальных случаев — 156; выздоровели — 10 199 человек», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в Facebook в субботу утром.
Днем ранее, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 199 769 человек, 50 388 пациентов скончались, 2 030 415 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.
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