Китай собирается привить до конца года 80% жителей страны

Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что к концу текущего года показатель охвата вакцинацией от коронавируса в КНР может составить примерно 80%. Об этом сообщили в субботу местные СМИ.

«Насколько мне известно, к началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%», — рассказал эксперт. Как он уточнил, для того, чтобы добиться такого показателя, КНР должна продолжить наращивать производство вакцин.

«С одной стороны, у нас высокий внутренний спрос на соответствующие препараты. С другой, в них остро нуждается Всемирная организация здравоохранения», — напомнил Чжун Наньшань.

Как он подчеркнул, только при достижении 80-процентного уровня Китай способен обеспечить населению страны коллективный иммунитет.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 27 мая китайские врачи сделали жителям КНР более 584 млн прививок от COVID-19. По сравнению с началом месяца этот суммарный показатель вырос более чем вдвое.