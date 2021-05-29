Минздрав пересмотрит индикаторы «зеленой зоны»

Украина пересмотрит индикаторы «зеленой зоны» в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы изменим индикаторы, которые будут отражать индикаторы, работающие в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в „зеленую зону“, это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся», — сказал он журналистам в субботу.