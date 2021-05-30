Британская разведка изменила позицию о происхождении COVID

Разведслужбы стран Запада, в том числе Великобритании, провели переоценку версии происхождения вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию, сообщает The Sunday Times. Сначала они считали маловероятным лабораторное происхождение вируса, теперь же утечка его из лаборатории рассматривается как правдоподобная версия.

26 мая президент США Джо Байден поручил сотрудникам американской разведки «удвоить» усилия по расследованию происхождения вируса, призвав Китай к сотрудничеству. Как передает Times, британские спецслужбы работают над расследованием совместно с американцами.

Как заявил газете американский дипломатический источник, существуют опасения, что если не удастся установить происхождение вируса, приведшего к распространению инфекции во всем мире, «это может произойти снова».

Повышенное внимание разведки к версии лабораторного происхождения SARS-CoV-2 вызвали в том числе данные о том, что как минимум три сотрудника Института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года, еще до появления первой информации о коронавирусе. По данным The Wall Street Journal, их симптомы были одновременно похожи и на признаки COVID-19, и на сезонную ОРВИ.