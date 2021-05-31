В Украине за сутки 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 703 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 4 934 человека, умерли 64 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«31 мая 2021 в Украине зафиксировано 1703 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 58 детей и 11 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 810 человек; летальных случаев — 84; выздоровело — 4 934 человека», — сообщается в телеграм-канале Минздрава Украины в понедельник утром.

Днем ранее, 20 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 202 494 человека, 50 536 пациента скончались, 2 041 082 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и г. Киев (63).