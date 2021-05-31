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Первые три региона Италии сняли все введенные из-за коронавируса ограничения

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Первые три региона Италии сняли все введенные из-за коронавируса ограничения

Три итальянских области - остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули - Венеция Джулия - перешли с понедельника в белую зону, где снимаются все введенные в связи с пандемией ограничения, включая комендантский час. Как указывает Radio 1, при этом сохраняется только повсеместный масочный режим и другие правила поведения, такие как дистанцирование и дезинфекция рук.

Остальная часть Италии остается в желтой зоне с умеренными эпидемическими рисками. В стране постоянно начали снимать ограничения с 26 апреля, когда были открыты заведения общепита для обслуживания за столиками на открытом воздухе. С 1 июня предполагается открыть рестораны в закрытых помещениях. Комендантский час, за исключением белых зон, действует с 23:00 до 05:00. Согласно ранее принятому решению, с 7 июня он будет передвинут на час - до полуночи и вовсе отменен с 21 июня. Согласно прогнозам экспертов, к середине июня практически вся территория Италии перейдет в белую зону.

На данный момент уровень распространения коронавируса опустился ниже отметки 50 случаев на 100 тыс. населения, однако эпидемическая ситуация оценивается на основе числа госпитализированных, которое прогрессивно сокращается. В воскресенье сообщалось о 44 умерших от последствий коронавирусной инфекции, что стало самым низким показателем с октября, когда в Италии в связи с новой волной заражений были введены достаточно серьезные ограничения.

В желтых зонах с 1 июня предусмотрены дальнейшие послабления карантинных мер. В частности, станет возможно посещение стадионов и других спортивных состязаний. С 16 мая Минздрав страны разрешил свободный въезд в Италию без необходимости прохождения карантина из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также Израиля и Великобритании на основании отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, в Италии с небольшим опережением, чем в ЕС, вводят COVID-сертификацию на основе свидетельства о вакцинации (признанными в ЕС препаратами), справке о перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус.

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Кампания вакцинации в Италии идет предусмотренными темпами, констатируют власти. Более 20% итальянского населения полностью иммунизированы к нынешнему моменту. Более 20 млн итальянцев (треть населения) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Как объявили власти, начиная с четверга сделать прививку получит возможность любой гражданин, без соблюдения действовавшего до сих пор принципа записи по возрастному признаку с приоритетом для более старшего поколения.

Италия, коронавирус
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