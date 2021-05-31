В попытке сохранить власть Зеленский закрывает СМИ и оказывает давление на Медведчука, – Володин

В Украине установился авторитарный режим, политика которого давно идет вразрез с интересами граждан. Киевская власть использует репрессии, цензуру и всеми доступными ей способами пытается нейтрализовать политических оппонентов. Но при этом европейские государства продолжают игнорировать данную проблему. Такое мнение высказал председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин.

«Можно ли ради сохранения власти ликвидировать парламентские партии и закрывать оппозиционные СМИ? Можно ли в демократическом государстве лишить значительную часть населения права учиться и говорить на родном языке — тоже чтобы сохранить власть? Можно ли стрелять в своих граждан, истязать их и лишать социальной помощи — во имя сохранения собственной власти? Можно ли при разгоне демонстрантов использовать слезоточивый газ, резиновые пули, собак, бить струями воды, чтобы оградить власть от людей? Можно ли принимать недружественные решения и вводить санкции на основе бездоказательных обвинений? Подобных вопросов много. Ответ один: «Нет», — обратился к членам Европарламента российский политик.

Володин указал на тот факт, что нынешний политический режим в Украине использует репрессии против известного оппозиционного политика, народного избранника, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Однако и это вопиющее нарушение прав и законов остается без должного внимания европейского политикума.

«Уже говорил и еще раз повторю. Чтобы сохранить власть Порошенко на Украине, запретили левых — коммунистов. Сегодня, чтобы сохранить Зеленского, закрыли оппозиционные СМИ; оказывают давление на партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука. Где Европарламент, Евросоюз? Где ваша позиция?» — констатировал председатель Госдумы РФ.

Он также отметил политику двойных стандартов демократической Европы, игнорирующей преследования политических оппонентов и нарушения основополагающих прав человека в современной Украине.

«Почему в странах, которые считают себя демократическими, „нет“ на практике оборачивается „да“? Да — можно закрывать, лишать, стрелять, лгать, если на кону власть. Почему закрываете глаза на нарушение одного из основополагающих прав человека — говорить, учиться, общаться на родном языке? Русские, венгры, румыны, молдаване, поляки лишены такого права на Украине. Где вы с вашей правозащитной позицией? ... Вы даже не подаете голос, чтобы помочь правозащитникам, которые подвергаются преследованию, сидят в тюрьмах. В политике авторитет и уважение не заработать, если не предлагать позитивную повестку и не строить отношения на принципах открытости, взаимности, отсутствия двойных стандартов. И требовательности, прежде всего, к себе», — резюмировал Вячеслав Володин.