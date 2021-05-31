В Верховную Раду проходят пять партий, в лидерах – «Слуга народа» и «ОПЗЖ», - опрос

По результатам опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований по заказу американской компании Trade Union Co, California (USA), проведенного в период с 22 по 26 мая, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов набрали бы партия «Слуга народа» — 22,2% и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,1%.
В целом, новый состав парламента выглядел бы так:
Все остальные партии, по результатам опроса, не преодолели проходной барьер.
Стоит отметить, что большинство опрошенных — 57,1% заявили, что внимательно следят за делом председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, и считают, что это важно. Не следят за этим всего лишь 19,7% респондентов.
При этом 54,7% опрошенных уверены, что Виктор Медведчук невиновен, должен быть оправдан и восстановлен во всех своих правах. Противоположного мнения придерживаются 23,4%.
64,7% респондентов считают, что вручение подозрения и выбор меры пресечения для Виктора Медведчука приведут к увеличению рейтинга оппозиционного политика и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Только 12, 4% опрошенных думают, что такие действия против оппозиции улучшат рейтинг президента Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».
Опрос проведен Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований по заказу американской компании Trade Union Co, California (USA) в период с 26 по 30 мая. Опрошено 3000 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) Аудитория — население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма.
Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.
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