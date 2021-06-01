В Украине за сутки 2 137 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 137 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 12 085 человек, умерли 163 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«1 июня 2021 в Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 91 ребенок и 56 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 579 человек; летальных случаев — 163; выздоровели — 12 085 человек», — сообщается в телеграм-канале Минздрава Украины во вторник утром.

Днем ранее, 31 мая 2021 сообщалось о 1703 новых инфицированных, 30 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 204 631 человек, 50 699 пациентов скончались, 2 053 167 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.