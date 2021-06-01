Кузьмин о «пленках Медведчука»: Фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин опубликовал видеодоказательство того, что «пленки Медведчука» сегодня можно подделать с помощью специальной программы. Видео, сделанное при помощи простой компьютерной программы, появилось в Фейсбуке парламентария Рената Кузьмина 31 мая, на котором выступления Александра Лукашенко, Владимира Путина и Алексея Навального, в которых они хвалят Владимира Зеленского, Алексея Данилова и Ивана Баканова.
Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией, Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз, а Навальный назвал Баканова человеком, который всегда прав... Как вам такое видео? Оно было сделано с помощью простенькой компьютерной программы, доступной в сети даже ребёнку. А теперь представьте тот космический уровень технологий видео- и фотомонтажа, которыми пользуются, к примеру, профессиональные кинематографисты! Удивительно, что в Украине ещё так много наивных людей, свято верящих украинской власти, обвиняющей политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях. Пленки Мельниченко, пленки Байдена, пленки Порошенко, а теперь вот ещё и пленки Медведчука... И вот на таких гнилых доказательствах чиновники СБУ, ГПУ и СНБО всерьёз кого-то в чем-то обвиняют, требуют ареста, закрывают оппозиционные телеканалы и вещают с телеэкранов про «державну зраду». Что это: полная профессиональная непригодность больших начальников или фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов? Выводы делайте сами. А пока публикую скандальное видео, а ссылку на компьютерную программу с лёгкостью найдете сами. Кстати, можете поэкспериментировать с голосами и лицами. Всем хорошего настроения и творческих успехов.
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016