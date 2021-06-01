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Кузьмин о «пленках Медведчука»: Фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов

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Кузьмин о «пленках Медведчука»: Фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин опубликовал видеодоказательство того, что «пленки Медведчука» сегодня можно подделать с помощью специальной программы. Видео, сделанное при помощи простой компьютерной программы, появилось в Фейсбуке парламентария Рената Кузьмина 31 мая, на котором выступления Александра Лукашенко, Владимира Путина и Алексея Навального, в которых они хвалят Владимира Зеленского, Алексея Данилова и Ивана Баканова.

Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией, Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз, а Навальный назвал Баканова человеком, который всегда прав... Как вам такое видео? Оно было сделано с помощью простенькой компьютерной программы, доступной в сети даже ребёнку. А теперь представьте тот космический уровень технологий видео- и фотомонтажа, которыми пользуются, к примеру, профессиональные кинематографисты! Удивительно, что в Украине ещё так много наивных людей, свято верящих украинской власти, обвиняющей политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях. Пленки Мельниченко, пленки Байдена, пленки Порошенко, а теперь вот ещё и пленки Медведчука... И вот на таких гнилых доказательствах чиновники СБУ, ГПУ и СНБО всерьёз кого-то в чем-то обвиняют, требуют ареста, закрывают оппозиционные телеканалы и вещают с телеэкранов про «державну зраду». Что это: полная профессиональная непригодность больших начальников или фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов? Выводы делайте сами. А пока публикую скандальное видео, а ссылку на компьютерную программу с лёгкостью найдете сами. Кстати, можете поэкспериментировать с голосами и лицами. Всем хорошего настроения и творческих успехов.

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Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук
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